План «Перехват» введен в петербургском «Зените»

«В команде введен план “Перехват”. Перехват и железнодорожных составов, и стада быков, и тому подобное. По этому плану нужно побеждать. Он начался с кубковой победы, а следующие три очка мы должны взять в матче со “Спартаком”», — цитирует заявление Медведева Sport24.