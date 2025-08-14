План «Перехват» введен в петербургском «Зените»

Игрокам нужна встряска и новые победы, уверены в правлении клуба.
В ФК «Зенит» из Санкт-Петербурга ввели план «Перехват». Об этом сообщил председатель правления клуба Александр Медведев. Если команда не выигрывает и не проигрывает, значит, что-то идет не так, уверен он.
«В команде введен план “Перехват”. Перехват и железнодорожных составов, и стада быков, и тому подобное. По этому плану нужно побеждать. Он начался с кубковой победы, а следующие три очка мы должны взять в матче со “Спартаком”», — цитирует заявление Медведева Sport24.
В этом сезоне бело-голубые не раз сталкивались с проблемами. Так, команда, ведя в счете 2:0, упустила победу над казанским «Рубином» и завершила матч вничью.
Дерби пятого тура Премьер-лиги между московским «Спартаком» и питерским «Зенитом» состоится 16 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. По итогам четырех сыгранных туров «Зенит» имеет в активе пять очков и занимает восьмую строчку турнирной таблице чемпионата России.