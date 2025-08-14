Горячий сезон не заканчивается: В Молдове по-прежнему +35 и сухо

В Кишиневе, 25 августа днем +31 и выше, чем меньше тень и больше асфальта, тем серьезнее будут ощущаться градусы. Ветер слабый. Даже его максимальные порывы около 30 км/час. Ерунда по сравнению с тем, когда сносит крыши. Вероятность дождя минимальная — 1%.