Горячий сезон не заканчивается: В Молдове по-прежнему +35 и сухо

В Кишиневе, 25 августа днем +31 и выше, чем меньше тень и больше асфальта, тем серьезнее будут ощущаться градусы. Ветер слабый. Даже его максимальные порывы около 30 км/час. Ерунда по сравнению с тем, когда сносит крыши. Вероятность дождя минимальная — 1%.
Ночью в столице +16. Ясно. Можно наблюдать августовский звездопад.
В прошлом году в Кишиневе 15 августа было + 32. Так что нынешний сезон не многим отличается от прошлогоднего.
На юге Молдовы днем +33…35, ночью около 18 со знаком плюс. Малооблачно.
На севере страны днем +28−29, ночью +12…14. Переменная облачность. Кстати, к выходным на севере Молдовы ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ну хоть кто-то освежится.
