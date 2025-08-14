Ричмонд
Горячий сезон не заканчивается: В Молдове по-прежнему +35 и сухо

Какой будет погода в Молдове в пятницу, 15 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе, 25 августа днем +31 и выше, чем меньше тень и больше асфальта, тем серьезнее будут ощущаться градусы. Ветер слабый. Даже его максимальные порывы около 30 км/час. Ерунда по сравнению с тем, когда сносит крыши. Вероятность дождя минимальная — 1%.

Ночью в столице +16. Ясно. Можно наблюдать августовский звездопад.

В прошлом году в Кишиневе 15 августа было + 32. Так что нынешний сезон не многим отличается от прошлогоднего.

На юге Молдовы днем +33…35, ночью около 18 со знаком плюс. Малооблачно.

На севере страны днем +28−29, ночью +12…14. Переменная облачность. Кстати, к выходным на севере Молдовы ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ну хоть кто-то освежится.

