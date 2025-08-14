Ричмонд
Любовница Клинтона попала в неловкую ситуацию на интервью из-за нижнего белья

Американский модельер и предпринимательница Моника Левински, которая была любовницей экс-президента США Билла Клинтона, рассказала о встрече с британским ведущим и комиком Джоном Оливером на одной из телевизионных программ. По словам женщины, она оказалась в крайне неловкой ситуации из-за нижнего белья, которое торчало из-под ее платья.

— Мой агент прошептала мне на ухо: «У тебя утягивающее белье через штаны выглядывает!». И тогда мне пришлось снять перед всеми корсет, — передает слова Левински издание People.

Президент США Дональд Трамп пребывает заявил, что так называемые файлы Эпштейна являются сфабрикованными материалами, за которыми, по его мнению, стоят экс-президенты Билл Клинтон, Барак Обама и Джо Байден.

Сообщалось, что Трамп пребывает «в ярости» из-за большого интереса общества к материалам, которые касаются дела Джеффри Эпштейна. Американский лидер недоволен неспособностью подчиненных пресечь теории заговора вокруг дела финансиста.

Телеканал CNN опубликовал архивные фото и видео, которые подтверждают связь Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна. Вещатель представил ранее не опубликованные снимки со свадьбы политика и Марлы Мейплс в 1993 году.

