Фильмы Балабанова могут проверить на традиционные ценности: запретят ли картины великого российского режиссера

В картине «Брат 2» главный герой Данила Багров отправляется в США, чтобы оказать поддержку другу своего бывшего сослуживца. Поводом для поездки становится просьба помочь хоккеисту — брату этого друга, который подвергается притеснениям со стороны американской мафии. На территории США Данила сталкивается как с представителями русской, так и американской организованной преступности, а также сталкивается с личными трудностями, среди которых романтические отношения с певицей Ириной Салтыковой. В финале фильма Багров успешно разыскивает и освобождает брата хоккеиста, а также наказывает виновных, придерживаясь своих моральных принципов.