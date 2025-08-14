Фильмы Балабанова могут проверить на традиционные ценности: запретят ли картины великого российского режиссера

Фильмы Балабанова не будут запрещать в России.
Депутат Госдумы Елена Драпеко допустила возможность введения запрета на фильмы режиссера Алексея Балабанова в связи с действующим законом о традиционных ценностях. В интервью с «Абзацем» политик заявила, что целесообразно провести проверку кинопродукции 1980-х и 1990-х годов на соответствие установленным традиционным ценностям.
По словам Драпеко, работы Балабанова могут подвергнуться цензуре либо быть запрещены для показа. Позже она опровергла заявления о запрете. Парламентарий также подчеркнула, что в 1990-е годы было снято множество разноплановых фильмов, и выразила мнение о необходимости осторожного подхода к их демонстрации молодежной аудитории. Запретят ли работы Балабанова в России — в материале URA.RU.
Вскоре после выхода интервью Драпеко опровергла заявления о полной отмене картин Балабанова. Депутат в разговоре с NEWS.ru заявила, что запрещать фильмы режиссера не требуется, необходимо лишь установить соответствующие возрастные ограничения для кинолент. Драпеко отметила, что ее высказывание о «запрете» фильма «Брат», искаженное рядом СМИ, на самом деле касалось исключительно картины «Груз 200».
«Мне кажется, что “Груз 200” детям и подросткам показывать не надо, а вот “Брат” и “Брат-2” старшеклассникам можно показывать, они такие фильмы любят, народ их принял. Поэтому я считаю, что запрещать ничего не надо», — подчеркнула парламентарий.
Драпеко уточнила, что свои замечания высказала в связи с предложением режиссера Карена Шахназарова составить перечень фильмов для школьных кинопросмотров. Также депутат отметила, что контроль за качеством просматриваемых детьми фильмов должен оставаться обязанностью родителей. Именно родители несут ответственность за выбор контента для своих детей, а также могут рекомендовать достойные фильмы, тем самым формируя у подрастающего поколения вкус к качественному кинематографу.
Депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев заявил, что закон, направленный на защиту традиционных ценностей в кинематографе, — отправная точка для переоценки отношения к криминальным фильмам и сериалам, в том числе к таким известным произведениям, как «Брат» и «Бригада». Об этом парламентарий сообщил в беседе с ТАСС.
Кинокартина «Брат» повествует о судьбе бывшего военнослужащего Данилы Багрова, который после демобилизации возвращается в родной город, однако не находит там для себя перспектив. В поисках нового смысла жизни он отправляется в Санкт-Петербург к своему брату Виктору, о котором ходят слухи как об успешном человеке.
По прибытии в северную столицу Данила выясняет, что его брат занимается преступной деятельностью, работая наемным убийцей. Основная интрига фильма строится вокруг попыток Данилы адаптироваться к реалиям мегаполиса и разобраться в сложных обстоятельствах, связанных с деятельностью Виктора.
Главному герою предстоит столкнуться с суровой реальностью криминального мира, частью которого оказался его брат. Несмотря на простодушие и наивность, Данила стремится отстоять справедливость и разобраться в происходящем. В ходе развития событий он невольно оказывается втянутым в опасные конфликты, а принятые им решения оказывают значительное влияние на его дальнейшую судьбу.
В картине «Брат 2» главный герой Данила Багров отправляется в США, чтобы оказать поддержку другу своего бывшего сослуживца. Поводом для поездки становится просьба помочь хоккеисту — брату этого друга, который подвергается притеснениям со стороны американской мафии. На территории США Данила сталкивается как с представителями русской, так и американской организованной преступности, а также сталкивается с личными трудностями, среди которых романтические отношения с певицей Ириной Салтыковой. В финале фильма Багров успешно разыскивает и освобождает брата хоккеиста, а также наказывает виновных, придерживаясь своих моральных принципов.
Кинолента «Груз 200» освещает трагические события, происходящие в небольшом советском городе в 1984 году на фоне войны в Афганистане. В центре повествования — история Анжелики, дочери высокопоставленного партийного работника, которая становится жертвой похищения и изнасилования со стороны капитана милиции Журова. Параллельно раскрывается тема возвращения «Груза 200» — цинковых гробов с телами военнослужащих, погибших в Афганистане, среди которых находится и жених Анжелики. Персонаж Журова, движимый жестокостью и безнаказанностью, совершает ряд тяжких преступлений, что приводит к усилению атмосферы отчаяния и насилия в городе.