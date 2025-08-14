Весившая 100 килограммов женщина упала на мужа и задавила его насмерть

Весившая 100 килограммов 60-летняя жительница итальянской Кампаньи упала на своего мужа и задавила его насмерть. Об этом случае сообщает «КП» со ссылкой на издание Mirror.
59-летний мужчина имел худощавое телосложение. В момент произошедшего он лежал на полу. Его жена споткнулась и упала на него, после чего оказалась зажатой между кроватью и стеной и не смогла подняться из-за веса.
На крики прибежали соседи, но к тому моменту мужчина уже не подавал признаки жизни. На место вызвали пожарных и скорую помощь, но врачам не удалось реанимировать его.
Правоохранители квалифицировали произошедшее как случайное удушение, исключив при этом криминальный мотив. Сама женщина не пострадала физически, но испытала психологический шок, ей предложили помощь, говорится в материале.
