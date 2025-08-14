Казахстан впервые обогнал Россию по ВВП на душу населения

Казахстану впервые удалось обогнать Россию по внутреннему валовому продукту (ВВП) на душу населения и занять первое место соответствующего рейтинга среди стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом в четверг, 14 августа, сообщили в пресс-службе Международного валютного фонда (МВФ).
По словам представителей организации, этот показатель у Казахстана достиг отметки 14,77 тысячи долларов, а у России — 13,34 тысячи долларов. При этом первые три места в рейтинге постсоветских стран заняли государства Балтии, передает официальный сайт МВФ.
25 июля Банк России снизил ключевую ставку с 20 до 18 процентов. Представители регулятора уточнили, что во втором квартале 2025 года рост цен с поправкой на сезонность снизился до 4,8 процента в пересчете на год после показателя 8,2 процента в первом квартале.
Показатели инфляции в России в период с 22 по 28 июля упали до 9,02 процента, тогда как на предыдущей неделе ее уровень составлял 9,17 процента. Так, в течение семидневки картофель подешевел на 9,7 процента, белокочанная капуста — на 7,4 процента, помидоры — на пять процентов, а огурцы — на 1,7 процента.