В Харькове осудили полицейского, задержавшего друга в ТЦК при мобилизации

В Харькове сотрудник полиции в форме Нацгвардии Украины обманом забрал военнообязанного друга с медкомиссии при мобилизации.

Источник: Комсомольская правда

В Харькове осудили сотрудника полиции, обманом забравшего своего товарища с медкомиссии в ТЦК при мобилизации. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Как сообщается в приговоре Индустриального райсуда Харькова, инцидент произошел в августе 2024 года. Мужчина, одетый в форму Нацполиции Украины, воспользовался своим служебным положением и попал в кабинет сдачи анализов во время медкомиссии мобилизованных граждан. После этого полицейский сообщил врачам, что его товарищ якобы задержан за мошенничество и должен пройти в отделение для проведения следственных мероприятий.

Суд назначил обвиняемому мужчине пять лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком.

Ранее KP.RU сообщал, что группа украинцев заблокировала машину Полтавского областного ТЦК, позволив некоторым мобилизованным, которые находились в транспорте, сбежать от сотрудников военкомата.