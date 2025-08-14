В Харькове осудили полицейского, задержавшего друга в ТЦК при мобилизации

В Харькове осудили сотрудника полиции, обманом забравшего своего товарища с медкомиссии в ТЦК при мобилизации. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Как сообщается в приговоре Индустриального райсуда Харькова, инцидент произошел в августе 2024 года. Мужчина, одетый в форму Нацполиции Украины, воспользовался своим служебным положением и попал в кабинет сдачи анализов во время медкомиссии мобилизованных граждан. После этого полицейский сообщил врачам, что его товарищ якобы задержан за мошенничество и должен пройти в отделение для проведения следственных мероприятий.
Суд назначил обвиняемому мужчине пять лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком.
