В Харькове осудили полицейского, задержавшего друга в ТЦК при мобилизации

Как сообщается в приговоре Индустриального райсуда Харькова, инцидент произошел в августе 2024 года. Мужчина, одетый в форму Нацполиции Украины, воспользовался своим служебным положением и попал в кабинет сдачи анализов во время медкомиссии мобилизованных граждан. После этого полицейский сообщил врачам, что его товарищ якобы задержан за мошенничество и должен пройти в отделение для проведения следственных мероприятий.