В Самаре перекроют ул. Молодогвардейскую 15 и 16 августа

В Самаре местных жителей предупредили об очередных ограничениях на дороге. Дорогу закроют на улице Молодогвардейской с 15 августа, сообщают в городской администрации.
— Движение перекроют с 12:00 15 августа до 08:00 16 августа по улице Молодогвардейской от улицы Полевой до улицы Маяковского. Также на участке запретят остановку и стоянку транспорта, — отметили в сообщении.
На дороге планируют заменить асфальтовое покрытие. Ограничительные меры не распространяют на спецмашины полиции, скорой медпомощи и пожарной охраны. Кроме того, автобусы № 24 и № 91 будут ехать в объезд по улице Галактионовской.