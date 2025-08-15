Ричмонд
В Самаре перекроют ул. Молодогвардейскую 15 и 16 августа

Самарцев предупредили о временном перекрытии дороги от Полевой до Маяковского.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местных жителей предупредили об очередных ограничениях на дороге. Дорогу закроют на улице Молодогвардейской с 15 августа, сообщают в городской администрации.

— Движение перекроют с 12:00 15 августа до 08:00 16 августа по улице Молодогвардейской от улицы Полевой до улицы Маяковского. Также на участке запретят остановку и стоянку транспорта, — отметили в сообщении.

На дороге планируют заменить асфальтовое покрытие. Ограничительные меры не распространяют на спецмашины полиции, скорой медпомощи и пожарной охраны. Кроме того, автобусы № 24 и № 91 будут ехать в объезд по улице Галактионовской.