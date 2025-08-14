Ричмонд
NI: РФ наращивает производство оптоволоконных беспилотников «Квазимачта»

«Квазимачта» может находиться в полете до 500 часов.

Источник: Аргументы и факты

Россия активно увеличивает выпуск и применение оптоволоконных беспилотников «Квазимачта», отличающихся уникальными техническими характеристиками, сообщает The National Interest.

По данным издания, в рамках поддержки специальной военной операции на Украине российские разработчики поставляют войскам модернизированные версии этих БПЛА.

В отличие от большинства беспилотников, способных работать в воздухе лишь несколько часов, «Квазимачта» может находиться в полете до 500 часов.

Одним из ключевых преимуществ аппарата является невосприимчивость к радиопомехам: связь с оператором осуществляется не по радиоканалу, а через оптоволоконный кабель.

Это обеспечивает высокую скорость передачи данных и защищенность от воздействия рельефа и атмосферных условий.

Президент концерна «Калашников» Алан Лушников в 2023 году сообщил об испытаниях системы «Квазимачта» в зоне спецоперации. Как уточнили в компании, комплекс включает крупный квадрокоптер, питающийся электричеством через кабель с земли и связанный с оператором по проводам. Аппарат способен подниматься на высоту до 100 метров, неся до двух килограммов оборудования, и вести наблюдение в оптическом и инфракрасном диапазонах.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов показал военкорам разработки малого ПВО для защиты городов от БПЛА.

