Ричмонд
+31°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области некоторые больницы будут отремонтированы

На Урале несколько больниц ждет обновление.

Источник: Комсомольская правда

Свердловское правительство обсудило состояние некоторых больниц в регионе. В связи с этим, чиновники приняли решение обновить их. В часть их них закупят новое оборудование. Об этом сообщает Департамент информационной политики.

В селе Петрокаменское под Нижним Тагилом проведут капитальный ремонт терапевтического отделения горбольницы № 4. Все работу будут проведены без остановки приема пациентов. Планируется завершить ремонт уже весной 2026 года.

В селе Городище сохранят врачебную амбулаторию. В связи с этим здесь не будут устанавливать модульный фельдшерско-акушерский-пункт.

В больницу свердловского поселка Шамары закупят оборудование физиотерапии, а также для телемедицинских консультаций. Тугулымскую больницу снабдят новым эндоскопическим оборудованием.