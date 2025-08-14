В Свердловской области некоторые больницы будут отремонтированы

Свердловское правительство обсудило состояние некоторых больниц в регионе. В связи с этим, чиновники приняли решение обновить их. В часть их них закупят новое оборудование. Об этом сообщает Департамент информационной политики.
В селе Петрокаменское под Нижним Тагилом проведут капитальный ремонт терапевтического отделения горбольницы № 4. Все работу будут проведены без остановки приема пациентов. Планируется завершить ремонт уже весной 2026 года.
В селе Городище сохранят врачебную амбулаторию. В связи с этим здесь не будут устанавливать модульный фельдшерско-акушерский-пункт.
В больницу свердловского поселка Шамары закупят оборудование физиотерапии, а также для телемедицинских консультаций. Тугулымскую больницу снабдят новым эндоскопическим оборудованием.