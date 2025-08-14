В Ростове на Левенцовке локализовали ландшафтный пожар

В четверг, 14 августа, в Ростове на Левенцовке произошел ландшафтный пожар. Об этом сообщили пресс-службе МЧС по региону.
Сообщение на пульт управления поступило в 14:34. Сухая трава загорелась на улице Еременко, 114/1. На место незамедлительно выехали семь спасателей на двух спецмашинах. Вскоре пламя удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров.
Напомним, в среду в СНТ недалеко от Суворовского произошел пожар. В результате чего выгорело 2000 квадратных метров травы.
