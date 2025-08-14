Русый: Полесье может прокормить страну

Начатое дело всегда должно доводиться до конца, подчеркнул парламентарий. «Я часто смотрю на фотографию, когда глава государства в 1996 году посетил наш Полесский регион, Лясковичи. Экономическая ситуация тогда была тяжелейшая. На фото — под дубом сидит глава государства, вокруг него люди, полешуки, стоят. Их много, наверное, человек 60 — сколько мог охватить фотограф. И никто не отвлекся на фотографа, все смотрели на главу государства. И каждый понимал, что от этого человека зависит многое. Они внимательно на него смотрели, — сказал он. — И только сравните, насколько далеко мы шагнули за это время. Какие тогда были орудия труда? Косы, деревянные грабли. А сегодня на Полесье — какая техника, поля, технологии, дороги. Это результат реализации программы главы государства, в которой он лично принимал участие. Она вдохнула в Полесье душу, силу и создала мощную базу. Через какое-то время глава государства поставил задачу, что с этого региона можно получить намного больше».