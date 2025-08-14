Русый: Полесье может прокормить страну

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полесье может прокормить страну, заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Михаил Русый в программе «Марков. Ничего личного» в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.
«Понять до конца душу каждого человека, будь это полешук, житель Витебского Поозерья или юго-востока Могилевской области, сложно. Везде свой колорит. Вот полешуки — у них души, сердца и двери всегда открыты для хороших людей. Наше отношение к хлебу, людям, стране пришло именно оттуда, — отметил Михаил Русый. — Кстати, никогда полешуки не уходили с поля во время уборки сена, когда начали стог ложить или скирду, пока не завершат».
Начатое дело всегда должно доводиться до конца, подчеркнул парламентарий. «Я часто смотрю на фотографию, когда глава государства в 1996 году посетил наш Полесский регион, Лясковичи. Экономическая ситуация тогда была тяжелейшая. На фото — под дубом сидит глава государства, вокруг него люди, полешуки, стоят. Их много, наверное, человек 60 — сколько мог охватить фотограф. И никто не отвлекся на фотографа, все смотрели на главу государства. И каждый понимал, что от этого человека зависит многое. Они внимательно на него смотрели, — сказал он. — И только сравните, насколько далеко мы шагнули за это время. Какие тогда были орудия труда? Косы, деревянные грабли. А сегодня на Полесье — какая техника, поля, технологии, дороги. Это результат реализации программы главы государства, в которой он лично принимал участие. Она вдохнула в Полесье душу, силу и создала мощную базу. Через какое-то время глава государства поставил задачу, что с этого региона можно получить намного больше».
Заложенные в этот регион программы будут реализованы. «Покажу на примере Брестской области: она за год надаивает 2200 тыс. т молока. И это только одна область, которая четко выполнила все технологические требования в наших программах. Это стопроцентное обеспечение страны одной областью в сфере потребности молока под нормы ВОЗ. Это сделано в рамках программы развития Полесья, агропромышленного комплекса. Президент говорит: Полесье может прокормить страну», — дополнил Михаил Русый. -0-
Скриншоты видео телеканала ОНТ.