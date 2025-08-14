Почему силовая политика в международных делах неизбежно обернется последствиями, рассказала Монтян

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стремление отдельных государств продавливать свои интересы силой вместо честного и открытого диалога неизбежно приводит к серьезным последствиям. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказала юрист и блогер Татьяна Монтян.
«Если какая-то сторона решила, что она сильнее и все равно победит, она будет пытаться продавить силой вместо того, чтобы решать вопрос честно, открыто и искренне. И до тех пор, пока такая сторона не получит, простите, оплеуху во всех смыслах, она не будет готова к искренним шагам», — сказала Татьяна Монтян.
По ее словам, подобное поведение нередко заканчивается наказанием за наглость, самоуверенность и пренебрежение к другим. «Думаю, что со Штатами и коллективным Западом именно это и случится. Нельзя считать других недолюдьми, а себя — настолько крутыми, чтобы позволять себе устраивать госперевороты в других странах, как это произошло в Украине и не удалось в Беларуси», — отметила спикер.
Татьяна Монтян подчеркнула, что диалог необходим на любой стадии конфликта: «Нужно прямо говорить: вы были не правы, вы полезли силой, пытались продавить свои темы, пользуясь тем, что с вами изначально не хотели воевать. Вас терпели семь с половиной лет Минских (соглашений. — Прим. БЕЛТА), пока вы готовились к атаке».
Касаясь ситуации в США, она отметила: «У Трампа есть шансы. Он говорит, что это не его война, что все делали Байден и демократы. Но Трамп тоже не совсем самостоятелен — у него есть военно-промышленный комплекс, торговцы оружием, которые не хотят, чтобы их сказка заканчивалась. Задача дипломатии — сказать им: ребята, вы за это расплатитесь, так себя вести нельзя».
По мнению Татьяны Монтян, именно посредники должны доносить такие слова до всех сторон. -0-