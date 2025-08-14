Почему силовая политика в международных делах неизбежно обернется последствиями, рассказала Монтян

Касаясь ситуации в США, она отметила: «У Трампа есть шансы. Он говорит, что это не его война, что все делали Байден и демократы. Но Трамп тоже не совсем самостоятелен — у него есть военно-промышленный комплекс, торговцы оружием, которые не хотят, чтобы их сказка заканчивалась. Задача дипломатии — сказать им: ребята, вы за это расплатитесь, так себя вести нельзя».