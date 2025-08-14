«Человек поступка, который рвет шаблон»: Марина Зудина рассказала каким был Олег Табаков

— У меня мыслей вообще никаких не было. Я просто понимала, что все, что он хотел делать со своей студией, это то, о чем я всегда мечтала. И понимала, что это мой последний шанс. Поэтому энергия, которая шла от меня на прослушивании и конкурсе, была просто сумасшедшей. А Олег Павлович как раз из тех педагогов, которые именно по такому энергетическому импульсу и отбирали учеников. И поэтому к нему Дуся Германова поступила, и, когда Евгений Миронов приехал из Саратова, тоже стоял у служебного входа «Современника», Александр Мохов и другие. Он часто принимал тех, кто в традиционной ситуации мог бы и не поступить. Шел вразрез, отталкиваясь только от себя, поэтому мы все смотрели на него влюбленными глазами, как на Учителя с большой буквы, к которому почему-то было абсолютное доверие.