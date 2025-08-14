На Мосфильме стартуют съемки проекта «Большая опера-2025»

15 августа на Мосфильме стартуют съемки восьмого сезона масштабного проекта «Большая опера-2025». В новом сезоне в составе жюри — яркие звезды мировой оперной сцены Ольга Перетятько (сопрано) и Екатерина Семенчук (меццо-сопрано).
«Телевизионный конкурс эксклюзивного проекта телеканала “Россия-Культура” дает молодым исполнителям невероятный шанс быть услышанным и увиденным, показать свое мастерство в разных жанрах, не только оперы, но и современной музыки, — рассказала aif.ru оперная прима Екатерина Семенчук. — Это отличная возможность совершенствоваться, обрести новые контакты, стать еще более узнаваемым и любимым в среде поклонников музыки. Более того, “Большая опера” дает и цельное представление о человеческих качествах конкурсантов — помимо голоса и владения им, мы оцениваем эрудицию, интеллект, их кругозор, видим, как молодые исполнители умеют держать себя перед камерами, как развита их речь».
В каждой программе к двум оперным примадоннам в жюри будут присоединяться еще двое судей — известные режиссеры, актеры, руководители театров и дирижеры.
Ведущими нового сезона станут телеведущая, лауреат премии ТЭФИ Анастасия Чернобровина и солист Большого театра России Эльчин Азизов.
В конкурсе «Большая опера-2025» примут участие 10 исполнителей, представляющие крупнейшие музыкальные театры России и мира.
Сопровождать выступления конкурсантов будет Государственный Кремлевский оркестр Управления делами президента РФ. Художественный руководитель и главный дирижер — Константин Чудовский.
«Большая опера» 2025 года представит шесть программ. Темы выпусков нового сезона: русская и западноевропейская опера, классическая оперетта и сарсуэла, камерная вокальная музыка и неаполитанские песни.
Кроме того, в каждой программе будут оригинальные сюрпризы, которые пока сохраняются в тайне.
15 августа темой будет «Итальянская опера».
Напомним, «Большая опера» — проект, сочетающий в себе элементы шоу и академического концерта, одновременно развлекает и прививает вкус к классической музыке. За время существования конкурс «Большая опера» помог раскрыться многим артистам, которые сегодня покоряют сцены лучших оперных театров мира.
В семи предыдущих сезонах «Большой оперы» принимали участие певцы из России, Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Германии, Грузии, Казахстана, Монголии, Узбекистана и Сербии.