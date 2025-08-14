На Мосфильме стартуют съемки проекта «Большая опера-2025»

«Телевизионный конкурс эксклюзивного проекта телеканала “Россия-Культура” дает молодым исполнителям невероятный шанс быть услышанным и увиденным, показать свое мастерство в разных жанрах, не только оперы, но и современной музыки, — рассказала aif.ru оперная прима Екатерина Семенчук. — Это отличная возможность совершенствоваться, обрести новые контакты, стать еще более узнаваемым и любимым в среде поклонников музыки. Более того, “Большая опера” дает и цельное представление о человеческих качествах конкурсантов — помимо голоса и владения им, мы оцениваем эрудицию, интеллект, их кругозор, видим, как молодые исполнители умеют держать себя перед камерами, как развита их речь».