Туристка из Великобритании узнала о беременности в момент родов в туалете отеля

Хелен Грин, 45-летняя жительница Великобритании, неожиданно для себя стала матерью во время семейного отпуска в Канаде. О необычной истории рассказало издание The Sun.
Женщина находилась на отдыхе вместе с мужем и шестилетней дочерью. В один день она почувствовала резкую боль в животе и пошла в туалет, подумав, что это простое расстройство желудка. В туалете она неожиданно родила здоровую девочку.
— Я начала тужиться, и вдруг появился ребенок. Я была в шоке, — рассказала Грин.
Британка рассказала, что у нее не было никаких признаков беременности. Ее вес оставался прежним, периоды менструаций не нарушались и самочувствие не беспокоило. Осмотревшие женщину врачи также были удивлены.
Новорожденную малышку назвали Оливией, ее вес составил около четырех килограммов.
— Она просто появилась, но кажется, будто всегда была с нами. Теперь наша семья стала еще счастливее, — приводят слова британки в материале.
Еще один необычный случай произошел в Соединенных Штатах. У жительницы Джорджии Адрианы Смит, которой во время беременности констатировали смерть мозга, родился ребенок. Женщина оставалась подключенной к аппарату жизнеобеспечения, и в итоге врачи смогли принять роды.