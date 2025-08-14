Звезда «Груза 200» Балабанова защитил картину от нападок

Актер «Груза 200» объяснил, почему фильм важен для истории.
Фильм «Груз 200» отражает исторический период в России. Картина может быть сложна для восприятия детьми, но ее художественная ценность несомненна. Об этом заявил актер Леонид Громов.
«Все равно искусство выживает. Талантливые люди, конечно, должны быть впереди этого дела», — сказал Громов в интервью телеканалу РЕН ТВ. Он сыграл в фильме Артема Николаевича Казакова — профессора научного атеизма.
Актер подчеркнул, что в фильме нет ничего страшного, однако показывать его детям не стоит. Это сложный и серьезный материал, отражающий реальную историческую ситуацию.
Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы Елена Драпеко допустила проверку фильмов Алексея Балабанова на соответствие закону о традиционных ценностях, однако позже опровергла слухи о запрете. Она отметила, что кинокартина 1990-х требует осторожного подхода при показе молодежи.