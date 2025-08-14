Ричмонд
Звезда «Груза 200» Балабанова защитил картину от нападок

Фильм «Груз 200» отражает исторический период в России. Картина может быть сложна для восприятия детьми, но ее художественная ценность несомненна. Об этом заявил актер Леонид Громов.

Актер «Груза 200» объяснил, почему фильм важен для истории.

Фильм «Груз 200» отражает исторический период в России. Картина может быть сложна для восприятия детьми, но ее художественная ценность несомненна. Об этом заявил актер Леонид Громов.

«Все равно искусство выживает. Талантливые люди, конечно, должны быть впереди этого дела», — сказал Громов в интервью телеканалу РЕН ТВ. Он сыграл в фильме Артема Николаевича Казакова — профессора научного атеизма.

Актер подчеркнул, что в фильме нет ничего страшного, однако показывать его детям не стоит. Это сложный и серьезный материал, отражающий реальную историческую ситуацию.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы Елена Драпеко допустила проверку фильмов Алексея Балабанова на соответствие закону о традиционных ценностях, однако позже опровергла слухи о запрете. Она отметила, что кинокартина 1990-х требует осторожного подхода при показе молодежи.