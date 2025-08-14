Ричмонд
Врачи Курской области поставили на ноги мужчину, раненного при атаке БПЛА

Хирургическое вмешательство продолжалось около 4 часов.

Источник: Аргументы и факты

В Курской областной клинической больнице нейрохирурги провели уникальную операцию на позвоночнике, вернув возможность ходить жителю Беловского района, получившему тяжелые травмы в результате атаки беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Мужчина направлялся на мотоцикле за продуктами, когда заметил вражеский дрон. Пытаясь укрыться в лесополосе, он попал под взрывную волну, которая подбросила его в воздух. Он пролежал в поле не менее 12 часов, прежде чем был обнаружен и эвакуирован военными.

Врачи диагностировали перелом шестого шейного позвонка, а также многооскольчатые переломы восьмого и девятого грудных позвонков с разрывом связок, повреждением и смещением межпозвоночных дисков. Каркасная функция позвоночника была утрачена.

Для восстановления опоры требовалась сложная двухэтапная операция: замена поврежденных дисков на эндопротезы и фиксация позвонков металлоконструкцией. Хирургическое вмешательство продолжалось около 4 часов.

Как сообщил Хинштейн, пациент уже самостоятельно встает и передвигается. Ему предстоит курс реабилитации, однако врачи прогнозируют полное восстановление и возвращение к привычному образу жизни.

Ранее сообщалось, что мужчина подорвался на мине в Курской области.

