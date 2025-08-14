Политолог Галстян: Соглашение между Арменией и Азербайджаном — анонс новой войны

Подписанное премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в США соглашение не обеспечивает мир, а анонсирует новый военный конфликт в регионе. Об этом в четверг, 14 августа, заявил доктор политических наук, армянский политолог Хачик Галстян.
По словам эксперта, подконтрольный Америке Сюникский коридор будет выгоден только Турции и Азербайджана, а интересы Ирана и России в то же время будут полностью проигнорированы.
— Ни Иран, ни Россия не будут сидеть сложа руки и в результате Армения превратится в новую Сирию с новыми разделительными линиями и огромным потенциалом для нового регионального конфликта, —передает слова Галстяна телеканал RT.
Вечером 8 августа президент США Дональд Трамп заявил, что главы Армении и Азербайджана подписали соглашения, согласно которым стороны навсегда прекратят боевые действия, установят торговые, транспортные и дипломатические отношения, а также будут уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что отказ Армении от некоторых своих территорий приведет к отделению от нее целого региона, что в перспективе может спровоцировать достаточно серьезный конфликт.