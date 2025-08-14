Не прошло и дня: На ситуацию с выселением бывших полицейских обратил внимание Александр Бастрыкин

Всего день назад мы опубликовали материал о том, как в Сочи выгоняют экс-стражей порядка на улицу и через суды расторгают договоры найма служебных помещений с ними.
У всех бывших сотрудников дети. Многие проживают в своих служебных квартирах десятки лет. Идти им некуда. И вот проблема, кажется, начинает решаться в пользу полицейских. На ситуацию обратил внимание Александр Бастрыкин.
А раньше это будто бы никого не волновало. Люди соглашались покинуть единственное жилье, так как понимали, что бороться с системой бесполезно, только несколько семей рискнули и обратились к журналистам за помощью с верой, что еще могут победить.
Раньше был такой закон: ветеран МВД не мог быть изгнан из служебного жилья, если он проработал в системе не менее 10 лет, сейчас эту планку подняли до 25 лет. Все это согласно ФЗ-485, принятому в 2021 году.
Проблема была в том, что бывшие полицейские заехали в свои служебные квартиры менее 25 лет назад. Время шло, собственные квадратные метры они не получали, хотя и стояли в очереди на них.
Достичь этой планки могут немногие и лишь к 45−50 годам. Поэтому большинство так и остается ютиться в казенных квадратных метрах, из которых их теперь еще и выгоняют через суды. Люди полны решимости дойти до Верховного суда, чтобы побороться за свои права.
Десятки сочинских полицейских попытались бороться с такой несправедливостью. Денис Щербаков, Константин Алехин, Галина Замлелая, Ольга Булыгина — это только те, кто открыто рассказал об этой проблеме, поведал свою историю.
«У нас, получается, закон получил обратную силу, что противозаконно. Так как мы подписывали контракт с МВД еще при старом законодательстве, а жить нас заставляют и выселяют при новом, которое ухудшает наше положение, чего быть не должно. В соответствии с частью 1 ст. 6 ЖК РФ акты жилищного законодательства не имеют обратной силы и применяются только к жилищным отношениям, возникшим после введения документа в действие», — объясняет ситуацию капитан МВД Денис Щербаков.
Таких семей ветеранов МВД, по крайней мере в Сочи, десятки, но согласились рассказать об этом далеко не многие, считая, что дело с места все равно не сдвинется.
Однако уже на следующий день в СМИ появилась информация о том, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении жилищных прав пенсионеров органов внутренних дел РФ.
«Также Бастрыкин просил найти пути решения, это шире, чем просто дать квартиры нескольким конкретным людям», — говорит Денис Щербаков.
Об этом сообщил информационный центр СК РФ. «Может быть, наше государство наконец услышит нас, и мы не останемся без дома. Мы не просим ничего лишнего, просто хотим, чтобы с нами поступили по закону», — чуть не плачет Галина Замлелая.