Не прошло и дня: На ситуацию с выселением бывших полицейских обратил внимание Александр Бастрыкин

«У нас, получается, закон получил обратную силу, что противозаконно. Так как мы подписывали контракт с МВД еще при старом законодательстве, а жить нас заставляют и выселяют при новом, которое ухудшает наше положение, чего быть не должно. В соответствии с частью 1 ст. 6 ЖК РФ акты жилищного законодательства не имеют обратной силы и применяются только к жилищным отношениям, возникшим после введения документа в действие», — объясняет ситуацию капитан МВД Денис Щербаков.