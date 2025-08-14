Самарский губернатор анонсировал беспрецедентные меры поддержки для разработчиков БАС

Международный форум «Беспилотные системы: технологии будущего» посетил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В технопарке «Сколково» обсудили перспективы развития беспилотных авиационных систем.
На пленарной сессии «Дронификация экономики: барьеры и перспективы» глава региона анонсировал меры поддержки для разработчиков беспилотных систем.
— Мы приняли для себя решение, мы обнуляем полностью всю региональную компоненту по налогам для разработчиков беспилотных систем, в том числе в геймификации, которой сейчас занимаемся откровенно мало, — отметил самарский губернатор.
В Самарской области развивают отрасль беспилотных технологий для всей страны. На данный момент в регионе 64 команды разработчиков в ОЭЗ «Тольятти» развивают сферу БАС. Предприятия губернии выпускает порядка 60% комплектующих для беспилотных технологий.
— Самарская область выпускает около четверти беспилотников физически, и это не предел, — добавил Вячеслав Федорищев.