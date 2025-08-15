Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От нефти до санкций: что может подтолкнуть рубль к сотне за доллар

Ослабление рубля до отметки 100 за доллар возможно при одновременном воздействии нескольких факторов, заявил профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко, чьи слова приводит РИА Новости.

Источник: ДЕЙТА

Среди ключевых причин он назвал падение цен на экспортируемые сырьевые товары, введение ограничений против так называемого «теневого флота», вторичные санкции, смягчение денежно-кредитной политики и дефицит бюджета.

По словам эксперта, снижение стоимости нефти ниже 55−60 долларов за баррель, а также падение цен на газ и металлы приведут к сокращению валютной выручки, что окажет давление на курс. Дополнительным риском станут внешние ограничения, замедляющие экономические связи и сокращающие приток валюты в страну.

Среди внутренних факторов, способных ослабить рубль, Гордиенко выделил дефицит бюджета и смягчение политики Центробанка. Однако в краткосрочной перспективе — в течение ближайших двух-трех месяцев — он считает такой сценарий маловероятным, прогнозируя курс в диапазоне 78−88 рублей за доллар.