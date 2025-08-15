От нефти до санкций: что может подтолкнуть рубль к сотне за доллар

Среди ключевых причин он назвал падение цен на экспортируемые сырьевые товары, введение ограничений против так называемого «теневого флота», вторичные санкции, смягчение денежно-кредитной политики и дефицит бюджета.
По словам эксперта, снижение стоимости нефти ниже 55−60 долларов за баррель, а также падение цен на газ и металлы приведут к сокращению валютной выручки, что окажет давление на курс. Дополнительным риском станут внешние ограничения, замедляющие экономические связи и сокращающие приток валюты в страну.
Среди внутренних факторов, способных ослабить рубль, Гордиенко выделил дефицит бюджета и смягчение политики Центробанка. Однако в краткосрочной перспективе — в течение ближайших двух-трех месяцев — он считает такой сценарий маловероятным, прогнозируя курс в диапазоне 78−88 рублей за доллар.