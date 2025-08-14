Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин потребовал разобраться с пригрозившим расстрелом россиянам полицейским

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад после инцидента в парке Саратова, где полицейский пригрозил расстрелом протестующим.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад после инцидента в парке Саратова, где полицейский пригрозил расстрелом протестующим. Об сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что глава СК дал указание руководителю СУ по Саратовской области Дмитрию Костину представить информацию о текущем расследовании и обстоятельствах инцидента. По результатам проверки произошедшему будет дана правовая оценка.

Ранее активисты записали видеообращение к Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации.

Инцидент произошел 13 августа в городском парке «Территория детства». Группа граждан в ходе несанкционированной акции выступала против строительства школы в парке и вырубке деревьев, что привело к вызову полиции.

Стражи порядка требовали разойтись, заявляя, что в противном случае применять к протестующим физическую силу. На слова одна из гражданок «Расстреляйте нас» полицейский подполковник заявил, что в случае нужды будет использовать огнестрельное оружие.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин запросил отчет о расследовании убийства 11-летней девочки на Алтае.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.