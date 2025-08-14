Бастрыкин потребовал разобраться с пригрозившим расстрелом россиянам полицейским

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад после инцидента в парке Саратова, где полицейский пригрозил расстрелом протестующим. Об сообщили в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что глава СК дал указание руководителю СУ по Саратовской области Дмитрию Костину представить информацию о текущем расследовании и обстоятельствах инцидента. По результатам проверки произошедшему будет дана правовая оценка.
Ранее активисты записали видеообращение к Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации.
Инцидент произошел 13 августа в городском парке «Территория детства». Группа граждан в ходе несанкционированной акции выступала против строительства школы в парке и вырубке деревьев, что привело к вызову полиции.
Стражи порядка требовали разойтись, заявляя, что в противном случае применять к протестующим физическую силу. На слова одна из гражданок «Расстреляйте нас» полицейский подполковник заявил, что в случае нужды будет использовать огнестрельное оружие.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин запросил отчет о расследовании убийства 11-летней девочки на Алтае.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.