RT сообщает о награждении бойца ВС РФ, которому пленный солдат ВСУ носил воду

Известно, что в ходе СВО Сергей был ранен. Сослуживцы спрятали его под пледом и ушли за помощью. В какой-то момент его обнаружил солдат ВСУ без оружия, решивший сдаться. Вместе они три дня ожидали помощи. Все это время украинский военнослужащий носил ему воду из лужи и делал перевязки.