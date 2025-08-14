RT сообщает о награждении бойца ВС РФ, которому пленный солдат ВСУ носил воду

Российский военнослужащий Сергей с позывным Саид, которому пленный боевиков Вооруженных сил Украины несколько дней носил воду, был награжден орденом Мужества. Об этом сообщает RT в Telegram-канале.
Отмечается, что награда российскому бойцу была вручена в четверг, 14 августа. И, как признается сам Сергей, произошедшее отчасти стало неожиданностью. Поскольку он рассчитывал получить только медаль «За отвагу».
«До последнего не верил, ждал обычную медаль, а сообщили, что будет орден Мужества. Эмоции? Слеза у меня пошла, у всех слёзы пошли», — сказал Сергей.
Известно, что в ходе СВО Сергей был ранен. Сослуживцы спрятали его под пледом и ушли за помощью. В какой-то момент его обнаружил солдат ВСУ без оружия, решивший сдаться. Вместе они три дня ожидали помощи. Все это время украинский военнослужащий носил ему воду из лужи и делал перевязки.
«Я старался побольше с ним говорить, чтобы ему разные дурные мысли в голову не лезли и он не передумал», — вспоминал тогда Саид.
Ранее награду вручили бойцу ВС РФ из Якутии, ефрейтору Алексею Петрову. Он был удостоен звания Героя России за мужество, проявленное в бою в рамках проведения специальной военной операции. Как отметил генерал-майор Андрей Козлов, Петрова смело можно назвать примером силы духа и несгибаемого характера.