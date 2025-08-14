В Выборге провели открытое заседание жюри: прогноз на завтра оказался неутешительным

Жюри игрового конкурса возглавлял едва ли не самый востребованный сценарист наших дней Олег Маловичко. За его плечами порядка 50 работ, включая «Метод», «Хрустальный», «Нулевой пациент», «Мажор», «Трасса». На открытом заседании жюри он рассказал о том, как штормило жюри: «Я хотел бы спрятаться за спину Чарльза Диккенса и переиначить его фразу применительно к фестивалю. “Это была прекрасная неделя. Это была ужасная неделя. Это была прекрасная программа. Это была ужасная программа. Нас несло по кочкам все эти дни. Мы находились на пике восторга и на дне отчаяния. И эту радость, и эту боль нам подарили картины конкурса. Красивые слова о поиске пути и возвращении к себе были реализованы через край. Кино этого фестиваля вернулось к человеку, может быть, слишком сильно. Мне хотелось в каждой конкурсной картине обострить конфликт. Мы как будто перестали смотреть на острые углы. Нам как будто захотелось спрятаться, вернуться домой, залезть под одеяло. Мы сильно оторвались от того, что происходит в стране, в мире, вокруг нас. Как будто турбулентность последних нескольких лет, она где-то там. Возможно, это исцеление, лекарство, но, может быть, попытаться сказать в кино о том, что тебя волнует, наотмашь, резко, не боясь последствий, презирая их. Задача возвращения к себе, освещения человека выполнена. Как бы теперь перейти от индивидуальности к гражданственности, ответственности. Наверное, это предмет следующего фестиваля”.