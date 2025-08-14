Ричмонд
KTUU: вандал повредил собор в Анкоридже, где пройдет встреча Путина и Трампа

В центре Анкориджа на Аляске неизвестный мужчина бросал кирпичи в Собора Святого Семейства.

Источник: Комсомольская правда

Вандал повредил здание Собора Святого Семейства в городе Анкоридж на Аляске, где пройдут переговоры президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал KTUU.

«Собор Святого Семейства в центре Анкориджа был поврежден во вторник вечером», — говорится в сообщении.

Отмечается, что неизвестный мужчина бросал кирпичи в здание собора. При этом мотивы, которыми руководствовался нарушитель порядка, источник не сообщает.

Согласно заявлению KTUU, в настоящий момент собор остается открытым для посетителей. Сотрудники церкви также намерены передать записи с камер видеонаблюдения в правоохранительные органы для дальнейшего расследования акта вандализма.

Напомним, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске, на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры начнутся с разговора тет-а-тет между президентами РФ и США, после чего саммит продолжится при участии делегаций сторон.

