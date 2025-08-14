KTUU: вандал повредил собор в Анкоридже, где пройдет встреча Путина и Трампа

Вандал повредил здание Собора Святого Семейства в городе Анкоридж на Аляске, где пройдут переговоры президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал KTUU.
«Собор Святого Семейства в центре Анкориджа был поврежден во вторник вечером», — говорится в сообщении.
Отмечается, что неизвестный мужчина бросал кирпичи в здание собора. При этом мотивы, которыми руководствовался нарушитель порядка, источник не сообщает.
Согласно заявлению KTUU, в настоящий момент собор остается открытым для посетителей. Сотрудники церкви также намерены передать записи с камер видеонаблюдения в правоохранительные органы для дальнейшего расследования акта вандализма.
Напомним, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске, на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры начнутся с разговора тет-а-тет между президентами РФ и США, после чего саммит продолжится при участии делегаций сторон.