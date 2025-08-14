В Москве впервые состоится Кубок сильнейших спортсменов по художественной гимнастике

С 20 по 22 августа 2025 года в столице пройдут международные соревнования по художественной гимнастике «Кубок Сильнейших спортсменов». В мероприятиях примут участие гимнастки из России и Белоруссии. Событие пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер.
Прийти на соревнования могут все желающие бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на сайте Kassir.ru.
В соревнованиях примут участие по 10 сильнейших сениорок (2009 г. р. и старше) и 10 юниорок (2010−2011 г. р.), а также по три группы сениорок и юниорок от каждой страны.
В качестве главного судьи выступит Мария Лазук из Белоруссии. В состав судейских бригад войдут 17 судей из России и семь судей из Белорусии. Трансляции соревнований проведут телеканал Матч ТВ и официальные сообщества Федерации гимнастики РФ.
