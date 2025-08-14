Ричмонд
Трамп уверен, что Путин и Зеленский согласятся урегулировать конфликт на Украине

Трамп имеет серьезные намерения относительно встречи с российским президентом.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский согласятся с урегулированием конфликта на Украине.

Ранее портал Axios сообщил, что глава Белого дома имеет серьезные намерения относительно встречи с российским президентом, которая пройдет на Аляске в пятницу, 15 августа. Отмечалось, что Трамп сейчас настроен серьезнее и прямолинейнее, чем когда-либо. Он хочет показать это миру, подчеркивается в материале. По словам источника, если встреча глав государств окажется безрезультатной и не повлечет за собой каких-либо «жестких» последствий, последующие угрозы республиканца в сторону России могут быть еще более пустыми, чем прежде.

