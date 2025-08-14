В «Зените» ввели план «Перехват» на матч со «Спартаком»

Ранее Life.ru сообщал что, «Спартак» потерпел поражение в матче против «Локомотива» с результатом 2:4, в то время как «Зенит» не смог одержать победу в выездной игре с «Ахматом». Для грозненской команды эта встреча стала дебютной под руководством Станислава Черчесова, который после десятилетнего перерыва снова возглавил клуб Российской Премьер-Лиги.