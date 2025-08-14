В «Зените» ввели план «Перехват» на матч со «Спартаком»

«Помимо технико-тактической стороны, всегда есть и морально-психологическая. В команде введён план “Перехват”. Перехват и железнодорожных составов, и стада быков, и так далее. Он начался с кубковой победы, и следующие три очка мы должны взять в матче со “Спартаком”, — подчеркнул Медведев в эфире “Радио Зенит”.
Ранее петербургский клуб разгромил казанский «Рубин» (3:0) во втором раунде группового этапа Кубка России. Дубль на счету Матео Кассьерры, забившего с игры и с пенальти, а третий гол добавил Вадим Шилов.
В РПЛ «Зенит» пока занимает лишь восьмое место с пятью очками. Уже 16 августа команда сыграет с московским «Спартаком» — матч начнётся в 17:30 по московскому времени.
Ранее Life.ru сообщал что, «Спартак» потерпел поражение в матче против «Локомотива» с результатом 2:4, в то время как «Зенит» не смог одержать победу в выездной игре с «Ахматом». Для грозненской команды эта встреча стала дебютной под руководством Станислава Черчесова, который после десятилетнего перерыва снова возглавил клуб Российской Премьер-Лиги.