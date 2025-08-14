Самолет с 84 вернувшимися из плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье

Самолет, на борту которого находятся 84 российских военнослужащих, возвращенных в результате обмена с подконтрольной Киеву территории, приземлился в одном из аэропортов Московской области, пишет РИА Новости.
Отмечается, что в госпиталях Минобороны РФ военные пройдут лечение и реабилитацию.
Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры с военнослужащими ВС РФ, вернувшимися из украинского плена.
Напомним, РФ и Украина 14 августа обменялись военнопленными. С подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 84 бойца Вооруженных сил России, столько же пленных солдат ВСУ передали Киеву. Российских военнослужащих доставили сначала в Белоруссию, где им оказали медицинскую и психологическую помощь.