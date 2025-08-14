Самолет с 84 вернувшимися из плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье

Напомним, РФ и Украина 14 августа обменялись военнопленными. С подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 84 бойца Вооруженных сил России, столько же пленных солдат ВСУ передали Киеву. Российских военнослужащих доставили сначала в Белоруссию, где им оказали медицинскую и психологическую помощь.