В Ростове декана вуза подозревают в посредничестве во взяточничестве

Следственный отдел по Кировскому району Ростова-на-Дону возбудил уголовное дело в отношении доцента местного вуза за посредничество во взяточничестве. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.
По данным следствия, преподаватель выступала посредником в коррупционной схеме, передавая декану факультета взятки за незаконную сдачу студентами экзаменов и зачетов без проверки знаний. Ранее уголовное дело уже было возбуждено в отношении самого декана.
Общая сумма переданных денежных средств превысила 600 тысяч рублей. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и выявление других возможных участников коррупционной схемы. Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемой доцента.
