Ричмонд
+31°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове декана вуза подозревают в посредничестве во взяточничестве

В Ростове возбуждено уголовное дело против доцента вуза за посредничество во взяточничестве.

Источник: Комсомольская правда

Следственный отдел по Кировскому району Ростова-на-Дону возбудил уголовное дело в отношении доцента местного вуза за посредничество во взяточничестве. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

По данным следствия, преподаватель выступала посредником в коррупционной схеме, передавая декану факультета взятки за незаконную сдачу студентами экзаменов и зачетов без проверки знаний. Ранее уголовное дело уже было возбуждено в отношении самого декана.

Общая сумма переданных денежных средств превысила 600 тысяч рублей. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и выявление других возможных участников коррупционной схемы. Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемой доцента.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

В центре Ростова задержали мужчину, который вместе с отцом пришел передать взятку в 10 миллионов.