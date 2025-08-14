Открыли новую структурную форму углерода, состоящую из переплетенных колец

Последующие наблюдения показали, что это вещество остается стабильным при комнатной температуре при его погружении в органический растворитель на протяжении как минимум нескольких дней. Это позволило химикам впервые изучить его молекулы при помощи спектроскопов, что подтвердило их кольцеобразную форму, а также оценить его стабильность. В этом отношении цикло-48-карбон оказался необычно прочным по сравнению с породившими его молекулами ароматической органики, что делает данный материал особенно интересным для изучения, подытожили профессор Андерсен и его коллеги.