Юная покорительница МАЗа с легкостью ломает стереотипы и бьет рекорды хозяйства в Лоевском районе

Легкая улыбка, ямочки на щечках, строгий и одновременно теплый взгляд карих глаз — Виктория Позняк приветствует из кабины огромного МАЗа. Этим летом она подключилась к уборочной кампании в КСУП «Бывальки» Лоевского района. Первой в ее жизни. И сразу заметный старт. Во-первых, еще никогда в хозяйстве в прямом смысле не рулила перевозочным процессом 19-летняя девушка. Во-вторых, обладательница победного имени уже перевезла в закрома более 1,5 тыс. тонн зерна. Корреспонденты БЕЛТА узнали больше о юной покорительнице большегруза и ее замечательной семье.
19-летняя Виктория Позняк — единственная в Лоевском районе девушка — водитель грузовика. В начале августа она взяла свой первый тысячный рубеж по отвозке зерна. Ее дебют на уборочной стал уверенным и ярким. Она с легкостью преодолела планку в тысячу тонн нового урожая и так же целенаправленно приближается ко второй.
Виктория во всех смыслах здесь своя. Здесь, в Бывальках, родилась, выросла, здесь и трудится. После окончания школы Виктория поступила в Лоевский педагогический колледж, затем молодой специалист по распределению трудоустроилась в школу в Брагине, где ей выделили однокомнатную квартиру. Первый школьный год учителя начальных классов прошел незаметно. Виктория Игоревна покорила непосед первоклашек сразу. Впрочем, для молодого педагога это был не первый опыт. Была и практика, а на последнем курсе она устроилась на работу, параллельно продолжая учебу.
Педагогическую специальность выбрала за ее многофункциональность. «Можно работать хоть в сфере образования, в школе, например, или в милиции — в инспекции по делам несовершеннолетних», — рассуждает Виктория.
По силе воли и твердости характера эта миниатюрная девушка даст фору любому опытному человеку. Этим летом она решила прокачать свои навыки по водительским категориям. Водительский стаж хоть и небольшой, но навык освоен на отлично. Это сама жизнь и смены на уборочной показывают. К тому же далеко не каждая автоледи была за рулем такого количества машин — легковых и большегрузных, как Вика в свои 19. «На категорию В училась на “Ладе Приоре”, на С — тоже на МАЗе. А вообще моя первая машина — шестая модель “Лады”. Потом себе “Джили” приобрела», — рассказывает она.
«Когда сказала маме, что буду работать на МАЗе, она не поверила, — улыбается Виктория. — А когда поверила, стала подсчитывать вместе со мной каждый вечер, сколько тонн перевезла». И папа поддержал решение дочери. «Сказал: конечно, иди — и опыт получишь, и зарплату», — говорит она.
Водитель большегруза уверена в себе и технике, поэтому и многотонный МАЗ легко поддается в управлении. Впрочем, начинала сезон девушка на машине поменьше, но в силу обстоятельств пришлось пересесть на другую. По проселочным дорогам махина мчит легко. А если вдруг возникают вопросы по технической части, всегда на связи ее родная команда — отец и братья. У нее их четверо.
Авантюрой смену амплуа девушка не считает. Работа в поле никогда ее не пугала. Специфику работы и ее график, особенно в летний период, прекрасно понимала, ведь ее отец Игорь уже 25 лет трудится механизатором в этом хозяйстве. К слову, и для него уборочная-2025 стала первой — в качестве старшего комбайнера.
Надо отметить, семейный подряд на страде поддержал еще один член дружной семьи Позняк. Брат Виктории Руслан учится в кадетском училище в Гомеле, на лето приехал домой и не остался в стороне от насущных аграрных вопросов. Крепкие руки и свежие силы в горячую пору — просто находка для хозяйства.
Руслан дополнил экипаж отца, став помощником комбайнера. Они ловко маневрируют на клине зерновых культур на GS12.
Чаще всего сейчас родные люди видятся в поле. Впрочем, успевает Виктория встретиться взглядом и с мамой, когда проезжает мимо родного дома. Это подворье ни с каким другим не перепутать. Здесь все утопает в цветах и благоухает. Это дело талантливых рук, а также вкуса и фантазии хозяйки Людмилы, которая с душой благоустраивает территорию.
Дом как маяк для многодетной семьи, которая каждый вечер собирается в нем вместе. «Да, благодаря маме летом здесь все в цветах, а зимой сияют огоньки», — с гордостью подчеркивает девушка.
Виктория подходит к делу с максимальной ответственностью. Свои обязанности, правила и требования знает.
«Мне очень нравится, вот честно. Дни пролетают очень быстро. Даже уставать не успеваю. Просто по душе мне это дело», — улыбается она. В среднем за день делает десять рейсов, когда в маршруте отдаленные поля — разброс может достигать 30 км. А порой и до 20 рейсов доходило. Максимально за день перевозила 165 т. «Это был овес. И сейчас завершаем убирать эту культуру, следующие — пшеница и тритикале. До двух тысяч тонн должна дотянуть. Говорят, что в нашем хозяйстве еще не было двухтысячников», — рассказывает девушка.
Когда погода дождливая и освобождается немного времени, Виктория направляется в Брагин, где шаг за шагом наводит уют в квартире. И на заработанные на уборочной средства планирует приобрести мебель.
Виктория уже внесла достойный вклад в общереспубликанский каравай и продолжает работу. Ее целеустремленность и ответственность оценили и в администрации предприятия, и в районе, и профсоюзный актив. На днях выразить благодарность приезжали и из управления образования.
В коллективе молодого водителя встретили тепло, как тот самый золотник, который мал, да дорог. И Виктория доказала свое мастерство. Ее результаты стали поводом для добрых шуток в адрес старших коллег, которые не успевают вслед за ней.
С золотой нивы — на зерносклад. Коллеги со стажем любуются со стороны, как ловко Виктория управляется при выгрузке зерна. Она уверенно маневрирует на площадке, спрыгивает с подножки МАЗа и открывает рычаги запорной системы кузова. Еще момент — и уже руководит процессом из кабины, высыпая зерно. Затем счищает щеткой остатки золота полей — должен быть полный порядок — и снова туда, где к ее возвращению уже наполняются бункеры комбайнов.
«Второй такой умнички нет, наверное, во всей стране», — провожают взглядом хлеборобы удаляющийся по проселочной дороге МАЗ.
К слову, молодой педагог искренне говорит, что эта работа ей по душе. Поэтому не исключает, что и часть следующего лета проведет за рулем большегруза.
Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА.
БЕЛТА. -0-