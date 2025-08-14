Юная покорительница МАЗа с легкостью ломает стереотипы и бьет рекорды хозяйства в Лоевском районе

По силе воли и твердости характера эта миниатюрная девушка даст фору любому опытному человеку. Этим летом она решила прокачать свои навыки по водительским категориям. Водительский стаж хоть и небольшой, но навык освоен на отлично. Это сама жизнь и смены на уборочной показывают. К тому же далеко не каждая автоледи была за рулем такого количества машин — легковых и большегрузных, как Вика в свои 19. «На категорию В училась на “Ладе Приоре”, на С — тоже на МАЗе. А вообще моя первая машина — шестая модель “Лады”. Потом себе “Джили” приобрела», — рассказывает она.