Downdetector: Пользователи пожаловались на сбои в работе соцсети Instagram*

Пользователи соцсети Instagram* в некоторых странах жалуются на сбои в ее работе. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Наибольшее количество жалоб зарегистрировано в США — более 2 тысяч сбоев. Кроме того, о неполадках в работе соцсети сообщают пользователи из Канады, Франции, Великобритании, Италии, Германии, Бразилии, Индии и ряда других стран.
Сервис уточнил, что в большинстве своем жалобы касаются работы приложения, а также сбоев при подключении к серверу, публикации постов и входе в учетную запись.
Как писал сайт KP.RU, 14 августа жители Новосибирска пожаловались на сбои в работе мобильного интернета и популярных онлайн-сервисов. Пользователи сталкивались с медленной загрузкой сайтов, перебоями в работе мессенджеров и проблемами с передачей данных. При этом за сутки поступило 1040 сообщений о сбоях, за час — 46. Подавляющее большинство случаев связано с полным отсутствием подключения. Кроме того, наблюдались и проблемы с проводным интернетом.
* Деятельность Meta (соцсеть Instagram) признана экстремистской и запрещена в России.