Downdetector: Пользователи пожаловались на сбои в работе соцсети Instagram*

Как писал сайт KP.RU, 14 августа жители Новосибирска пожаловались на сбои в работе мобильного интернета и популярных онлайн-сервисов. Пользователи сталкивались с медленной загрузкой сайтов, перебоями в работе мессенджеров и проблемами с передачей данных. При этом за сутки поступило 1040 сообщений о сбоях, за час — 46. Подавляющее большинство случаев связано с полным отсутствием подключения. Кроме того, наблюдались и проблемы с проводным интернетом.