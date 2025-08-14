Россияне обвинили аэропорт Антальи в «разводе» на деньги перед вылетом

Семья из Санкт-Петербурга пожаловалась на вымогательство со стороны сотрудников аэропорта в турецкой Анталье. О произошедшем сообщило издание «Фонтанка».
Янину и ее мужа с маленькой дочкой в возрасте восьми месяцев не стали регистрировать на борт без осмотра врача за 120 евро. Их заинтересовали покраснения на коже ребенка, вызванные укусами комаров.
Никаких явных симптомов болезни у девочки не было, однако персонал настаивал на платной медицинской справке. Русскоязычный представитель авиакомпании также подтвердил, что в аэропорту есть только платный осмотр.
На руках у семьи не было достаточной для осмотра суммы. В итоге им пришлось дать 60 долларов наличными и остальные 9900 рублей перевести на карту некой Ольги Николаевны.
При этом врач провел осмотр только с увеличительным стеклом, не проводя анализов или замеров температуры, и выдал справку с диагнозом «крапивница». Семью зарегистрировали с 10-минутным опозданием. Фото документов с онлайн-переводом подтверждают историю.
Представители турецкой авиакомпании не прокомментировали ситуацию. Пассажиры намерены обратиться с жалобой, считая действия аэропорта необоснованными, говорится в материале.
До этого стало известно, что трех россиян в Австрии оштрафовали за проезд без билета на метро после того, как они уточнили у контролера, как произвести оплату. Россияне попытались объяснить, что на поезд сесть они пока не успели и поездки не совершали, но сотрудник метрополитена доводам не поверил. В ответ на предложение проверить камеры видеонаблюдения контролер ответил, что это якобы стоит четыре тысячи евро.