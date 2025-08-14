Россияне обвинили аэропорт Антальи в «разводе» на деньги перед вылетом

До этого стало известно, что трех россиян в Австрии оштрафовали за проезд без билета на метро после того, как они уточнили у контролера, как произвести оплату. Россияне попытались объяснить, что на поезд сесть они пока не успели и поездки не совершали, но сотрудник метрополитена доводам не поверил. В ответ на предложение проверить камеры видеонаблюдения контролер ответил, что это якобы стоит четыре тысячи евро.