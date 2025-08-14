Нацеленные на Крым ракеты уничтожены: главная новость СВО 14 августа

ВС РФ нанесли удар по нескольким предприятиям Украины, на которых располагалось производство оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан». Киевский режим намеревался использовать это оружие для атак вглубь России, а ранее уже пытался атаковать Крым.
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал aif.ru, что «Сапсан» Киев начал разрабатывать на замену «Точки У». Экспортный образец получил название «Гром», а образец для внутреннего пользования назвали «Сапсан». На разработку выделялись значительные средства, но в основном деньги разворовывались. И единственное, на что хватило таланта украинских инженеров, это сделать пусковую установку, на которой находилось два контейнера с ракетами.
Активизировалась разработка в 2016 году, однако тогда провели лишь испытания, до серийного производства не дошло. И только с началом СВО, примерно в 2023 году, появилась информация о том, что ракетой «Гром» (он же «Сапсан» или «Гром-2») киевский режим атаковал Крым, которая была успешно перехвачена.
Позже стало известно, что разработка «Сапсана» велась, в том числе на «Южмаше», по которому впоследствии был нанесен удар, а когда этой ракетой Украина вновь попыталась атаковать, по предприятию прилетел «Орешник».
«На определенное время на Украине практически перестали говорить о ракетном комплексе. Но позже вновь была озвучена информация, что ведется доработка “Сапсана”, и о том, что дальность стрельбы комплекса якобы увеличена с 500 до 700 километров. Киев также позиционировал эти ракеты как аналог “Искандеров”», — рассказал Кнутов.
В связи с этим были вычислены места производства ракет на Украине, и по ним был нанесен удар. Речь, по данным ФСБ, идет о заводе «Звезда» в Шостке, о государственном НИИ химпродуктов в Сумской области, Павлоградском химическом и механическом заводах в Днепропетровской области и химпредприятии в селе Вакаленчук в Житомирской области.
Военный эксперт убежден, что киевский режим самостоятельно не смог бы вести разработку ракетного комплекса, и в этом Украине, вероятно, помогали Франция, Британия и Германия.
«Существенный концерн MBDA, это объединение занимается ракетными технологиями и, в частности, разрабатывало Storm Shadow, SCALP и Taurus. Думаю, этот концерн и помог Киеву довести ОТРК “Сапсан” до уровня ее применения в боевых условиях», — подытожил Кнутов.