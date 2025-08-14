Нацеленные на Крым ракеты уничтожены: главная новость СВО 14 августа

Активизировалась разработка в 2016 году, однако тогда провели лишь испытания, до серийного производства не дошло. И только с началом СВО, примерно в 2023 году, появилась информация о том, что ракетой «Гром» (он же «Сапсан» или «Гром-2») киевский режим атаковал Крым, которая была успешно перехвачена.