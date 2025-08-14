Трамп надеется заложить на саммите на Аляске основу следующей встречи по Украине

Американский президент Дональд Трамп в четверг, 14 августа, заявил о том, что надеется заложить на саммите в Анкоридже основу следующей встречи по Украине.
Новость дополняется.
Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.Читать дальше