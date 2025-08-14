Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США пообещали $6 млн за сведения о руководителях российской биржи Garantex

За сведения о гражданине России Александре Мире Серде предлагается $5 млн.

Источник: Аргументы и факты

Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере $6 млн за информацию, которая поможет задержать руководителей российской криптовалютной биржи Garantex. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

Согласно документу, за сведения о гражданине России Александре Мире Серде предлагается $5 млн, еще $1 млн — за данные о других топ-менеджерах компании.

Американская сторона утверждает, что торговая площадка использовалась для отмывания «сотен миллионов долларов» незаконных доходов, полученных в результате киберпреступлений и оборота наркотиков.

По данным Госдепа, с апреля 2019 года по март 2025 года через Garantex были проведены операции с криптовалютой на сумму около $96 млрд.

Ранее Минфин США ввел санкции против трех россиян, связанных с Garantex. Помимо Миры Серды, в список попали Павел Каравацкий и основатель платформы Сергей Менделеев.

Также сообщалось, что в Индии по запросу США задержали литовца Алексея Бещекова, одного из предполагаемых администраторов криптобиржи Garantex.