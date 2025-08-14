США пообещали $6 млн за сведения о руководителях российской биржи Garantex

Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере $6 млн за информацию, которая поможет задержать руководителей российской криптовалютной биржи Garantex. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.
Согласно документу, за сведения о гражданине России Александре Мире Серде предлагается $5 млн, еще $1 млн — за данные о других топ-менеджерах компании.
Американская сторона утверждает, что торговая площадка использовалась для отмывания «сотен миллионов долларов» незаконных доходов, полученных в результате киберпреступлений и оборота наркотиков.
По данным Госдепа, с апреля 2019 года по март 2025 года через Garantex были проведены операции с криптовалютой на сумму около $96 млрд.
Ранее Минфин США ввел санкции против трех россиян, связанных с Garantex. Помимо Миры Серды, в список попали Павел Каравацкий и основатель платформы Сергей Менделеев.
Также сообщалось, что в Индии по запросу США задержали литовца Алексея Бещекова, одного из предполагаемых администраторов криптобиржи Garantex.