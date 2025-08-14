СМИ: Бойцу РФ, которому пленный солдат ВСУ носил воду, выдали награду

Российскому штурмовику с позывным Саид, который прославился необычной историей общения с солдатом Вооруженных сил Украины, вручили орден Мужества. Об этом в четверг, 14 августа, сообщил RT.
— До последнего не верил, ждал медаль. Какие эмоции были? Слеза у меня пошла, у всех слезы пошли, — рассказал Саид.
История, о которой идет речь, произошла во время штурма Авдеевки. В боях штурмовику переломало руки и ноги и повредило глаз. Сослуживцы занесли Саида в дом, спрятали под столом, накрыли одеялом и продолжили штурм, пообещав прислать помощь.
В следующую ночь бойца нашел украинский солдат, который ходил по городу без бронежилета и оружия, чтобы сдаться кому-то в плен. В итоге он решил сдаться российскому бойцу и в течение трех дней ухаживал за ним, делал перевязки и носил воду до прихода обещанной помощи.
— Я старался побольше говорить с ним, чтобы ему дурные мысли в голову не лезли и он не передумал, — рассказал Саид.
Солдат перенес несколько сложных операций, вместо потерянного глаза ему вставили протез. Он занимается спортом и восстанавливается после травм, передает RT.
