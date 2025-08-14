СМИ: Бойцу РФ, которому пленный солдат ВСУ носил воду, выдали награду

В следующую ночь бойца нашел украинский солдат, который ходил по городу без бронежилета и оружия, чтобы сдаться кому-то в плен. В итоге он решил сдаться российскому бойцу и в течение трех дней ухаживал за ним, делал перевязки и носил воду до прихода обещанной помощи.