Психолог раскрыла, зачем Диброву понадобился ночной эфир с женой: видео

Дмитрий Дибров, как известно, начал процедуру развода со своей женой Полиной, которая родила ему троих детей. Причиной стал роман молодой супруги с соседом- миллиардером. Казалось бы: в такой ситуации обманутый муж обычно и видеть не хочет жену. Но тут совершенно неожиданно Дмитрий опубликовал прямой эфир ночью, где фигурировала даже Полина Диброва- она зашла к мужу с чашкой чая. Затем это нужно было Диброву, рассказала эксперт по звёздным отношениям, психолог Марианна Абравитова. Смотрите видеоразбор. Фото: Геннадий Черкасов.