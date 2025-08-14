Ричмонд
Трамп может сократить число войск США в Европе для урегулирования на Украине

Трамп заявил, что может позднее рассмотреть вопрос о выводе части американских войск с территории Европы.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что может позднее рассмотреть идею о сокращении численности американских войск на территории Европы. Такая инициатива может быть использована в рамках урегулирования вооруженного конфликта на Украине.

«Этот вопрос передо мной не ставился, я подумаю об этом позже, но он не был поставлен передо мной», — отметил лидер США во время общения с журналистами в Белом доме.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении издания Politico, что Дональд Трамп может отдать распоряжение о выводе порядка 20 тысяч американских военнослужащих с территории Европы, что равняется приблизительно одной трети войск США в регионе. Особенно остро такое решение главы Белого дома может сказаться на Германии, где размещены порядка 35 тысяч американских военных.

