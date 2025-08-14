Трамп может сократить число войск США в Европе для урегулирования на Украине

Ранее KP.RU сообщал о заявлении издания Politico, что Дональд Трамп может отдать распоряжение о выводе порядка 20 тысяч американских военнослужащих с территории Европы, что равняется приблизительно одной трети войск США в регионе. Особенно остро такое решение главы Белого дома может сказаться на Германии, где размещены порядка 35 тысяч американских военных.