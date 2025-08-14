Трамп одобрил миллиардный иск жены к сыну Байдена за клевету по делу Эпштейна

О том, что супруга Трампа пригрозила сыну экс-лидера Штатов иском на один миллиард долларов, стало известно утром 14 августа. В документе отмечалось, что 5 августа Хантер Байден выпустил на YouTube видео под названием «Хантер Байден возвращается», содержащее утверждения, которые Мелания считает ложными. Среди них упоминалось, что Эпштейн якобы познакомил Меланию с Трампом и что их связи были «широкие и глубокие». Представитель Мелании Трамп потребовал от Хантера Байдена немедленно отказаться от этих заявлений, названных уничижительными и подстрекательскими. В письме было указано, что при отказе выполнить требование будет подан судебный иск на сумму одного миллиарда долларов.