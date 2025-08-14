Глава Ростова посетил пострадавшего при атаке беспилотника ребенка

Глава Ростова-на-Дону лично посетил в больнице ребенка, получившего травмы в результате атаки БПЛА в донской столице. Об этом Александр Скрябин сообщил в своем телеграм-канале.
По его словам, медики завершили все необходимые обследования и подтвердили, что жизни юного пациента ничего не угрожает. И в ближайшее время маленький ростовчанин сможет отправиться домой.
— Желаю ему и всем пострадавшим сегодня скорейшего выздоровления, — добавил он.
