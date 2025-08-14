Компьютерное зрение и информационная безопасность. Чему будут учить студентов на спецкурсе по ИИ

По его мнению, все должно быть регламентировано, даже пусть пока и на уровне методических рекомендаций. В части подготовки специалистов в университетах и колледжах в настоящее время они также утверждены. В соответствии с ними по всем специальностям высшего образования будет внедрен соответствующий модуль в учебные дисциплины вузовского компонента. Он позволит в конечном итоге сформировать ту универсальную компетенцию, которая поможет эффективно использовать технологии искусственного интеллекта в повседневной жизни и профессиональной деятельности. «Это первый шаг — повышение цифровой грамотности. Мы должны понимать все возможности и риски, к которым приводит использование этих инструментов и технологий», — считает представитель ведомства.