Компьютерное зрение и информационная безопасность. Чему будут учить студентов на спецкурсе по ИИ

Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов рассказал в проекте БЕЛТА «Страна говорит», чему будут учить студентов на спецкурсе по ИИ, который стартует для всех специальностей уже с нового учебного года.
В системе образования проходит разработка нормативно-правовых актов в сфере искусственного интеллекта, потому что будущих специалистов необходимо учить уже сегодня. «Те знания, навыки и компетенции, которые они будут использовать в дальнейшем в своей профессиональной деятельности, педагогический коллектив уже использует для обучения детей в школах. Элементы или инструменты, которые нужно и возможно использовать, Министерство образования определило в рамках методических рекомендаций», — сказал Сергей Пищов.
У Минобразования уже есть методические рекомендации на уровне общего среднего образования. «Педагоги проходят повышение квалификации, получают дополнительное образование, чтобы унифицировать подходы использования технологий и инструментов искусственного интеллекта в своей профессиональной деятельности, чтобы установить какие-то дополнительные требования к организации использования инструментов», — отметил он.
По его мнению, все должно быть регламентировано, даже пусть пока и на уровне методических рекомендаций. В части подготовки специалистов в университетах и колледжах в настоящее время они также утверждены. В соответствии с ними по всем специальностям высшего образования будет внедрен соответствующий модуль в учебные дисциплины вузовского компонента. Он позволит в конечном итоге сформировать ту универсальную компетенцию, которая поможет эффективно использовать технологии искусственного интеллекта в повседневной жизни и профессиональной деятельности. «Это первый шаг — повышение цифровой грамотности. Мы должны понимать все возможности и риски, к которым приводит использование этих инструментов и технологий», — считает представитель ведомства.
Сергей Пищов обратил внимание, что эти знания уже должны быть у студентов, которые выходят на производства: «Они должны понимать, какие алгоритмы и решения формируют тот ответ, который они потом используют для решения производственной задачи».
Все университеты сейчас проводят активную работу, чтобы внедрить в образовательный процесс с нового учебного года. «Также мы проводим обучение профессорско-преподавательского состава совместно с Парком высоких технологий — это уже 25 специалистов, представляющих различные учебно-методические объединения, — сказал он. — Они ознакомились с возможностями, которые предоставляет ПВТ. В университетах используют эти инструменты, внедряют процессы и проводят подготовку своих специалистов, чтобы внедрение образовательного модуля произошло бесшовно и будущие специалисты получали навыки, знания и компетенции».
В модуле будет содержаться обзор актуального состояния развития технологий и инструментов искусственного интеллекта, вопросы практического использования технологий, которые наиболее часто применяются, — компьютерное зрение, обработка и распознание языка. То есть азы, которые должен знать любой специалист, когда он пользуется искусственным интеллектом в повседневной жизни или когда выходит уже на рынок труда и применяет, например, для генерации изображения, формулирования тематики исследования, решения задачи, поиска первичной информации. Также одним из направлений модуля станет соблюдение правовых и этических норм, требований информационной безопасности при использовании технологий ИИ. Важно, чтобы молодые специалисты наряду с возможностями осознавали и риски. В том числе это касается использования персональных данных, конфиденциальной информации.
На спецкурс предусмотрено 8 часов аудиторных занятий — это общий блок. Дальше у каждого будущего специалиста в зависимости от специальности есть направление, по которому он обучается. «Здесь уже дается компетенция в том числе учреждению образования, учебно-методическому объединению, которые формируют содержание образовательного процесса, учебных дисциплин. Они уже разрабатывают соответствующее обеспечение», — резюмировал Сергей Пищов. -0-
