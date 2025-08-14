Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что фактов вмешательства Москвы в процессы выборов в других странах нет. Чего только Россия ни слышала из разных стран о якобы вмешательстве, добавила она. Дипломат подчеркнула, что все подобные обвинения в отношении РФ оказались ложью и дезинформацией, направленной на обоснование внешнеполитических шагов других недружественных стран.