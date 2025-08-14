Директор Нацразведки США Тулси Габбард опубликовала рассекреченные письма бывших руководителей спецслужб страны при экс-президенте Бараке Обаме.
Глава ведомства уверена, что эти документы подтверждают надуманный характер обвинений о «вмешательстве» России в выборы президента США в 2016 году.
Как отметила Габбард, письма показали, что доклад о так называемом «вмешательстве» создавался в спешке, с обходом стандартных протоколов и при давлении сверху. По ее словам, это уже не просто профессиональная халатность, а политическая постановка, где разведка подгоняла факты под заранее заданный сценарий.
Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что фактов вмешательства Москвы в процессы выборов в других странах нет. Чего только Россия ни слышала из разных стран о якобы вмешательстве, добавила она. Дипломат подчеркнула, что все подобные обвинения в отношении РФ оказались ложью и дезинформацией, направленной на обоснование внешнеполитических шагов других недружественных стран.