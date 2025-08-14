Мурашко: Киргизстан и Россия утвердили дорожную карту в области медицины

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и министр здравоохранения Киргизской Республики Эркин Чечейбаев утвердили план сотрудничества в рамках реализации межправительственного соглашения в области здравоохранения, медицинского образования и науки, что стало важным шагом в развитии двусторонних отношений между странами.