Мурашко: Киргизстан и Россия утвердили дорожную карту в области медицины

В Киргизской Республике с официальным визитом находится председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Он принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
Киргизская Республика выступает ключевым партнёром и надёжным союзником Российской Федерации в Центральной Азии. Российско-киргизские отношения отличаются высоким уровнем взаимодействия в различных сферах, в том числе в здравоохранении.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и министр здравоохранения Киргизской Республики Эркин Чечейбаев утвердили план сотрудничества в рамках реализации межправительственного соглашения в области здравоохранения, медицинского образования и науки, что стало важным шагом в развитии двусторонних отношений между странами.
«Сегодня мы подписали дорожную карту о конкретных мерах на 2025−2026 годы. Надеюсь, что все эти направления будут реализованы», — заявил Михаил Мурашко.