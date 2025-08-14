Врач Кузнецов назвал причину боли в животе при идеальных анализах

По его словам, это заболевание может вызывать тупую, ноющую, жгучую и спазмирующую боль. Также при СРК меняется стул, могут возникнуть запор или диарея. Также симптомы могут чередоваться. Еще один признак синдрома — спазмы, вздутие, урчание и газообразование, которые только усиливают дискомфорт, написал он в своем Telegram-канале.