Врач Кузнецов назвал причину боли в животе при идеальных анализах

Если у пациента возникает боль в животе при идеальных анализах и обследованиях, это может говорить о наличии ряда заболеваний. Об этом предупредил эндокринолог Максим Кузнецов.
— Если у вас болит живот, но все анализы, УЗИ, ФГДС (фиброгастродуоденоскопия, гастроскопия — прим. «ВМ») и колоноскопия показывают, что вы здоровы, то это еще не значит, что причины нет, — написал Кузнецов.
Врач предупредил, что такие люди могу страдать от синдрома раздраженного кишечника (СРК).
По его словам, это заболевание может вызывать тупую, ноющую, жгучую и спазмирующую боль. Также при СРК меняется стул, могут возникнуть запор или диарея. Также симптомы могут чередоваться. Еще один признак синдрома — спазмы, вздутие, урчание и газообразование, которые только усиливают дискомфорт, написал он в своем Telegram-канале.
Эндокринолог Александра Бревнова рассказала, что регулярное употребление сладких напитков увеличивает риск депрессии на 14 процентов, а употребление напитков с сахарозаменителями — на 23 процента. Бревнова также отметила, что сладкие напитки могут провоцировать другие серьезные заболевания, включая диабет второго типа.