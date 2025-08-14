Ричмонд
В Волгоградской области убили федерального судью

В Камышине возбуждено уголовное дело по факту убийства федерального судьи, тело которого с огнестрельными и колото-резаными ранениями обнаружено у здания городского суда. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

