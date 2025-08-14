СМИ: Вандал повредил собор в Анкоридже, где пройдет встреча Путина и Трампа

Неизвестный вандал повредил Собор Святого Семейства, находящийся в центре крупнейшего на Аляске города Анкоридж, где пройдет саммит между президентами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом в четверг, 14 августа, сообщил местный телеканал KTUU.
— Собор Святого Семейства в центре Анкориджа был поврежден во вторник вечером мужчиной, который бросал в нее кирпичи, — говорится в сообщении телеканала.
Мотивы злоумышленника не уточняются. По информации телеканала, церковь открыта для посетителей. Сотрудники уточнили, что направили записи с камер видеонаблюдения полицейским.
12 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объявила, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже, крупнейшем городе американского штата Аляска. Лидер США подчеркнул, что он считает сложным вопрос обмена территориями между Москвой и Киевом, но не исключил возможности его проведения.
По словам Левитт, основной целью встречи Путина и Трампа является намерение Вашингтона лучше понять позицию Москвы относительно конфликта на Украине. Представитель Белого дома уточнила, что на предстоящем саммите за столом переговоров будет представлена только одна сторона конфликта.