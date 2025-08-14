Общественник РПЦ Иванов объяснил, нужно ли верующим креститься при виде храма

Каждый раз креститься при виде храма необязательно, так как это действие является прежде всего осознанным обращением к Господу, а не механическим ритуалом. Об этом рассказала депутат Брянской областной думы, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
По словам парламентария, в православной традиции нет строгих правил касательно крестного знамения. Однако он призвал объяснять важность этого действия детям, чтобы они понимали его глубокий смысл.
— Пусть лучше ребёнок перекрестится один раз, но с пониманием, чем десять раз механически, — передает слова Иванова телеканал RT.
Священник Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий рассказал, что насыщенная сексуальная жизнь супругов является одним из важных элементов крепкого брака и служит признаком благополучия в отношениях между мужчиной и женщиной.
Протоиерей Александр Никольский отметил, что обращаться к Господу с молитвой после употребления алкоголя можно, если человек понимает, что делает и говорит. Выпивший человек может молиться, но ему не стоит делать из этого «пьяное представление».